Quel est le quotidien et l'avenir des vétérinaires ruraux, maillons essentiels au sein de l'élevage bovin chez nous ? Un reportage de Catherine Joie et Jean-Marc Vierset, couronné par le Prix du Journalisme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et diffusé dans Transversales le 15 février 2020.