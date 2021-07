Transversales : Le prix de la déraison - Acouphènes et hyperacousie : les bruits invisibles sur Auvio

Le prix de la déraison. C'est le premier reportage pour cette première semaine de rediffusions. Un reportage, un document en deux parties. C'est une plongée dans la vie, dans le parcours de reconstruction d'une jeune Belge, partie rejoindre l'état islamique il y a 5 ans. Elle tente aujourd'hui de tourner la page, notamment à travers son rôle de mère. Un reportage de Safia Kessas et Jean-Marc Vierset



Nous allons parler de vos tympans à travers votre second reportage. Il va donc être question de l'ouïe. Parce que près de 2 milliards et demi de personnes dans le monde souffriront de problèmes d'audition en 2050. C'est l'OMS qui le dit. Et elle met l'accent sur la prévention. Nous allons nous intéresser à deux troubles de l'audition : l'acouphène et l'hyperacousie. Un reportage de Marie-Flore Pirmez et Jean-Marc Vierset

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales