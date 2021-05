Transversales : La hausse des déchets médicaux - Les journalistes burundais face à la crise (3/3) - Les mutilations génitales féminines sur Auvio

Avec la crise sanitaire que l'on connait depuis plus d'un an, les déchets médicaux ont sérieusement augmenté, dans les hôpitaux en particulie. Et ça a évidemment des conséquences - Suite et fin de notre série consacrée à la presse indépendante au Burundi; 3 ième partie : 'Continuer à informer depuis l'exil' - Reportage en France, au sein d'un hôpital notamment, à la rencontre de victimes d'excision qui sont prises en charge.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales