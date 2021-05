C'est un conflit oublié : depuis près de 20 ans, et malgré la signature d'accords de paix, le Darfour, dans l'ouest du Soudan, est en proie à des conflits tribaux réguliers - Au coeur de la forêt amazonienne, en Colombie, des peintures rupestres datant de plus de 12.000 ans ont été mises au jour. C'est l'une des plus grandes collections au monde.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales