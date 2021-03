C'était le 13 mars 2020 : le Conseil national de sécurité annonce la fermeture des écoles, de l'horeca, des discothèques. L'annulation des événements, des activités culturelles et folkloriques... Quelques jours plus tard, ce sera encore plus strict. Retour sur une année très particulière, entre colère,tristesse et résignation...

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales