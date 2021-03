Rediffusion d'un reportage réalisé voici un an, dans le cadre des attentats du 22 mars. Il vient d'être primé dans le cadre des prix du Journalisme constructif, et il y est question de liens, à travers un groupe qui réunit des victimes ou des proches de victimes des attentats de Bruxelles et des parents d'enfants partis se battre en Syrie.