Transversales : Le quotidien d'un médecin légiste - La gentrification de Londres sur Auvio

Le magazine de reportage des rédactions Le quotidien d'un médecin légiste - La gentrification de Londres Une rencontre tout d’abord : ces derniers mois, nous avons longuement suivi un médecin légiste, un des 4 médecins légistes qui travaillent pour le parquet de Bruxelles. Vous verrez que contrairement à certaines idées reçues, il ne passe pas forcément tout son temps à réaliser des autopsies... rencontre avec Grégory Schmit. Un reportage de Ghizlane Kounda. Nous serons à Londres ensuite pour évoquer la démolition du plus ancien centre commercial d’Europe. Et vous entendrez que ca n'a rien d'anodin : la disparition du centre commercial d'elephant and castle est un exemple parlant de la gentrification qui touche la capitale britannique. C’est un reportage à Londres de Chloé Goudenhooft Présentation : Olivier NEDERLANDT