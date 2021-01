Transversales : sur Auvio

Cette semaine dans Transversales, nous irons au Pakistan, un pays où la tradition des mariages forcés est encore bien vivace, quoique menacée par la révolution technologique. Traditionnellement, Ce sont les Rihsta Aunties, les entremetteuses, qui offrent aux familles leurs services, et font en sorte de trouver la meilleure bru ou le meilleur gendre en fonction de très nombreux critères comme la caste, la religion, l'appartenance sociale et économique , l'aspect physique aussi bien sûr. Mais dans la jeune génération, nombreux sont ceux et celles qui ne veulent plus être mal traités par ces Aunties souvent peu bienveillantes et préfèrent s'adresser aux sites de rencontre sur internet. C'est un reportage de notre correspondante au Pakistan, Sonia Ghezali.



Nous irons aussi en Italie, avec cette question : les italiens sont-ils encore séduits par le fascisme ? Cent ans après l'élection de Benito Mussolini comme député, la question semble encore pertinente.. Une frange de la population italienne en tous cas, souffrant de ces temps incertains, rêve à nouveau d'un homme fort à la tête du pays. Et dans la mémoire de ces italiens-là, le souvenir du règne de Mussolini est très édulcoré. Notre correspondante en Italie Valérie Dupont a rencontré à ce sujet l'historien Francesco Filippi, après la sortie de son livre intitulé « Y a-t-il de bons dictateurs ? ».



Enfin, à l'heure où la crise sanitaire impose avec plus de force la nécessité absolue de respecter le climat et la terre, nous allons nous intéresser au premier fruit à avoir obtenu en France le label de qualité AOC ( appellation d'origine contrôlée ) devenu AOP pour l'Europe. Il s'agit de la noix, récoltée principalement en Rhône Alpes, dans la région de Grenoble. Clémentine Méténier est allée à la rencontre d'un jeune producteur, qui vient de reprendre les terres de son père et qui est bien décidé à appliquer les méthodes moderne de culture, beaucoup plus respectueuses de l'environnement.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales