Transversales : Emission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes - Belgodyssée 6 sur Auvio

C'est le 25 novembre, et à cette occasion, 2 reportages et des témoignages très forts. Ceux de 2 femmes, victimes dans le passé de violences psychologiques. Et puis le témoignage d'un homme aussi, un homme violent, il battait sa femme, il a dû se faire suivre... - Dans le cadre de la Belgodyssée, nous verrons quel est l'impact de la crise sanitaire au sein des religions catholique, juive et musulmane.

