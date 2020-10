Transversales : La précarité énergétique sur Auvio

Il sera question de la précarité énergétique – qui toucherait un ménage sur 5 chez nous - à travers 2 reportages Le premier dans les Hauts de France. A la rencontre de ménages en difficulté (problèmes financiers, manque d’information) et d’une association qui leur vient en aide. Reportage de Clémentine Méténier et Margo Hemmerich Le second chez nous dans le namurois. Où une asbl donne des formations destinées à aider là aussi les plus précarisés à faire face sur le plan de l’isolation notamment. Reportage de Monika Wachter Présentation : Olivier NEDERLANDT