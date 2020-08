Transversales : Covid et économie : une opportunité ? - A pied le long de la Meuse sur Auvio

Transversales entame sa nouvelle saison ce samedi avec deux reportages dans la foulée de la crise sanitaire qui nous touche :

Nous allons d'abord nous intéresser à la sphère économique. Cette crise est-elle une opportunité ? Certains souhaitent en tout cas revoir notre modèle, changer de paradigmes, changer de modèle économique. Le confinement a mis notre économie sur pause, avec les conséquences que l'on sait. Quelles leçons en tirer ? Entre profit, rendement, croissance et décroissance, délocalisation et relocalisation, c'est un reportage de Maxime Paquay et Jean-Marc Vierset



Changer d'approche, ralentir, se mettre au vert un peu plus souvent, prendre le temps... c'est aussi le souhait de certaines personnes dans la foulée de cette crise. Et dans ce cadre, Francois Louis a profité de l'été pour remonter la Meuse entre Andenne et Givet, à pied... Ça fait près de 100 kilomètres au total... et en 5 jours, si on prend le temps... prendre le temps de regarder la vallée de la Meuse autrement, prendre le temps d'aller à la rencontre des gens sur son chemin, avec cette question en filigrane : la vie va-t-elle trop vite ? Comment ralentir ? Faut-il ralentir ?

