Transversales : Le Wexit / Le Triangle de la mort en Sicile / Une centrale à charbon en Côte d'Ivoire sur Auvio

Trois reportages liés à l'environnement

Nous irons d'abord dans l'ouest du Canada, en Alberta, en particulier, où certains voudraient faire sécession. C'est ce qu'on appelle le Wexit. Ses partisans veulent reprendre la production de pétrole à large échelle et ils regrettent que les autorités canadiennes leur mettent des bâtons dans les roues. . .

On l'appelle le Triangle de la mort. C'est une zone industrielle de 25 kilomètres dans l'est de la Sicile. Une zone particulièrement polluée, à tel point que les cas de cancers s'y multiplient. Les habitants de cette région demandent que de vraies mesures soient prises sur le plan environnemental et sanitaire

Et puisqu'on parle environnement, nous serons aussi en Côte d'Ivoire, où un projet de centrale à charbon divise. La première centrale à charbon du pays devrait voir le jour dans 4 ans, financée par des investisseurs chinois. Certains y voient une réelle opportunité, d'autres parlent de menace environnementale.

