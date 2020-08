Transversales : L'après-détention/ L'hippothérapie/ La tradition du sauna en Finlande sur Auvio

Nous allons d'abord nous rendre dans l'Aisne, en France pour nous intéresser à l'après détention. Pour un détenu, sortir de prison, ça se prépare idéalement. La réinsertion, c'est crucial. Nous le verrons à travers un beau projet dans une ferme, elle s'appelle la ferme de moyimbrie, elle est située entre Saint-Quentin et Soissons...

Votre second reportage vous emmènera dans l'univers de l'hippothérapie. Depuis sa domestication, le cheval tient une place particulière dans nos sociétés. Un animal à la fois puissant, rapide, bien souvent, mais qui est aussi un partenaire important dans les soins aux personnes handicapées ou en souffrance psychique. Nous irons à la rencontre d'hippothérapeutes et de leurs patients.

Enfin nous nous quitterons dans un bain d'eau chaude en Finlande. On va s'intéresser au sauna, véritable institution dans ce pays nordique et nous verrons que ses vertus ne sont pas que relaxantes.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales