Transversales : Violences conjugales, l'exemple espagnol - Des pâtes, des pâtes, oui. Mais des pâtes différentes sur Auvio

Aujourd'hui un premier reportage consacré aux violences conjugales. Dans un pays européen cité en exemple dans la lutte contre ces violences conjugales, l'Espagne. Depuis une quinzaine d'années, ce pays est véritablement pionnier dans ce domaine. Depuis 2004, les choses changent, dans le bon sens.

Et puis en cette période de vacances, je vous propose aussi de déguster une belle assiette de pâtes. Nous irons en Italie, pour redécouvrir LE plat national par excellence. Les pâtes sont d'ailleurs très largement appréciées à travers le monde, et nous verrons que les Italiens se tournent depuis quelques temps - et ils ne sont pas les seuls - vers des pâtes différentes, intégrales , bio encore ou à base de blés antiques.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales