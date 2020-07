Transversales : sur Auvio

Transversales poursuit son ascension du Mont Blanc ce midi... grace à nos confrères de la Radio Télévision Suisse... Nous serons à nouveau guidés par l'alpiniste francais Christophe Profit.

Nous irons aussi à la rencontre de guides et de gardiens de refuge, ils nous donneront leur vision du Mont Blanc, un sommet particulièrement prisé en Europe.

D'un refuge à une habitation, nous nous intéresserons chez nous à un programme de relogement pour personnes sans abri. Il s'appelle Housing First. Il accompagne les gens les plus démunis et vise à les réinsérer, d'abord grâce à un logement, un chez eux, qui leur permet d'etre autonomes.

Nous irons voir comment ca se passe à Mons. Et puis nous verrons que des particuliers aident aussi les personnes en difficulté avec 2 exemples, 2 initiatives à Lille dans le nord de la France, près de 15 millions de personnes sont touchées par cette crise du logement en France.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales