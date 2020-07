Transversales : Regards croisés sur l'indépendance du Congo (2/2) sur Auvio

Second volet de 2 émissions spéciales dans le cadre des 60 ans de l’indépendance du Congo avant les rediffusions de l’été. Nous allons, comme la semaine dernière, nous arrêter sur plusieurs moments-clefs de l’histoire du pays, de 1960 à 2006, soit de l’indépendance jusqu’aux premières élections libres. Nous croisons les regards d’acteurs belges et congolais sur des événements historiques : la crise de l’indépendance, l’assassinat de Patrice Lumumba, le coup d’état de Mobutu et la zaïrianisation, puis l’arrivée de Laurent Désiré Kabila et les 2 guerres avant l’arrivée de Joseph Kabila Reportage réalisé par Ghizlane Kounda Présentation : Olivier NEDERLANDT