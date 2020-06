Violences, injures, discriminations... les personnes noires et métisses sont régulièrement victimes de racisme. Dans la foulée de la récente manifestation antiraciste à Bruxelles, rencontre avec plusieurs générations qui nous parlent de la colonisation, des statues de Léopold 2 et de leur ressenti face au racisme quotidien qu'ils et elles dénoncent...