Transversales : Les défenseurs des droits de l'homme ciblés en Colombie - Ja et marijuana sur Auvio

De plus en plus d'assassinats de défenseurs des droits de l'homme en Colombie. Les chiffres sont interpellants, ils émanent des Nations Unies. Les programmes de protection mis en place par le gouvernement ne sont pas suffisants - Ils se revendiquent de la culture rasta. C'est une manière de vivre, une approche à la fois philosophique et religieuse. La culture rasta va bien au delà des dreadlocks, du reggae et de la marijuana...

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales