Vingt ans après le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban, des familles sont toujours séparées par une frontière infranchissable. Les contacts ne sont pas possible. Or, lors de son retrait, Tsahal a emmené des milliers de Libanais et leurs familles. Des membres de l'ALS, l'armée du Liban sud, alliée de l'armée israélienne...