Transversales : 25/04/2020 sur Auvio

La crise du coronavirus à l'étranger Avec trois reportages au menu : Le premier s'intéresse au sort des Belges toujours bloqués aux quatre coins du monde. ils sont environ 4000 aujourd'hui. Certains veulent rentrer au plus vite, pas tous. Mais on imagine que la situation est délicate en ce moment. Vous l'entendrez à travers les témoignages de plusieurs ambassadeurs ou consuls belges à l'étranger. Nous serons aussi au centre de crise du Ministère des affaires étrangères. Un reportage de Laurence Brecx et Arnaud Verniers Nous irons ensuite dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. L’Inde compte près d'un milliard 400 millions d'habitants. Des villes surpeuplées en temps normal. Aujourd'hui, les rues sont vides. Mais nous verrons que le confinement imposé a créé une crise sociale sans précédent pour les millions de travailleurs précaires de ce pays d’Asie du sud. Un reportage en Inde de Sébastien Farcis Enfin nous verrons que l'enseignement reste aujourd'hui une préoccupation majeure, en Côte d'Ivoire par exemple. Les écoles y sont fermées, comme presque partout. Alors des cours sont donnés en ligne, à la radio ou à la télévision. Et ce n'est pas évident partout. La crise que nous traversons creuse encore un peu plus les inégalités. Un reportage d’Amandine Réaux. Présentation : Olivier NEDERLANDT