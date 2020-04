3 reportages sur la crise du coronavirus à l'étranger. Comment nos autorités - ici et à travers les ambassades et consulats - aident-elles les Belges bloqués à l'étranger ? - En Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, la pandémie creuse les inégalités - Grâce à l'internet, à la radio, à la télévision, l'enseignement à distance en Côte d'Ivoire.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales