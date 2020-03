Transversales : Bergame, ville martyre - Les métiers de la nuit sur Auvio

Bergame, ville martyre - Les métiers de la nuit Depuis plus d'un mois , l'Italie, premier pays infecté en Europe, lutte contre le coronavirus, et c'est en Lombardie surtout que le virus fait rage. Une ville en particulier paie un prix très lourd, c’est la ville de Bergame (et sa province). Des victimes par centaines… Les hôpitaux et les cimetières ne suivent plus… C’est un reportage sur place de Valérie Dupont Nous allons aussi vous proposer un reportage diffusé une première fois en décembre dernier... il s'intéressait à certains métiers de nuit... des métiers comme boulanger ou éducateur dans un home... ce sont évidemment des tâches qui sont plus que jamais indispensables aujourd'hui, dans cette période difficile que nous traversons... Un reportage de Jean-Marc Vierset et Nicole Debarre diffusé le 21 décembre 2019 Présentation : Olivier NEDERLANDT