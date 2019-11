Pendant plus de 6 mois chaque année, entre octobre et juin, cet hospice, qui abrite une communauté religieuse et accueille les randonneurs, vit en autarcie. La route qui y mène est fermée, en raison de la météo. Un Belge, Jean-Marc Sartori, y est cuistot. Il nous fait visiter les lieux juste avant la fermeture de la route en octobre...