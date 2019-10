Transversales : 'Petites villes cherchent immigrants' - Le terrorisme au Burkina Faso - Belgodyssée 1 sur Auvio

Le Canada manque de main d'oeuvre. Dans certains domaines en tout cas, et en dehors de Montréal, au Québec, les postes vacants sont nombreux. Les petites villes se lancent dans une véritable opération séduction à l'égard des immigrants - Le Burkina Faso vit-il la plus grande crise de son histoire ? Face à des actes terroristes de plus en plus réguliers, la population s'inquiète, et dénonce... - C'est parti pour le concours Belgodyssée 2019. Un premier reportage autour d'un thème : les initiatives positives liées au réchauffement climatique

