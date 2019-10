Dix jours après le début de l'opération militaire lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie, reportage à Gaziantep. La ville du sud de la Turquie compte 500 000 réfugiés syriens, et ils sont inquiets pour leur avenir - Depuis 25 ans, Maggie Barankitse et sa 'Maison Shalom' viennent en aide aux enfants victimes de violences au Burundi et au Rwanda.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT