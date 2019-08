Transversales - La communauté juive marocaine - Le lynx des Balkans - 31/08/2019

Nous allons d'abord vous proposer la rediffusion du prix Belfius 2018 dans la catégorie presse radio. Un reportage qui va vous emmener au Maroc, dans un pays musulman, donc, au sein la communauté juive marocaine. Une communauté nettement moins nombreuse que par le passé. Mais les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour faire connaitre la culture juive marocaine.

Nous suivrons aussi les traces du lynx des Balkans. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'Europe. Entre l'Albanie, le Kosovo et la Macédoine, seuls une quarantaine d'entre eux vivraient encore en liberté. A Tirana, notamment, certains bataillent pour sa survie.

Enfin nous serons en Finlande, à la recherche du bonheur. Vous savez peut-être que d'après les Nations unies, la Finlande est le pays le plus heureux du monde. Est-ce que ça se vérifie concrètement, sur le terrain ? Reportage à Helsinki

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT