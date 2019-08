Transversales - 'La Lega perd le nord' - Le Royaume-Uni, destination rêvée de nombreux migrants -...

Après le succès de la Ligue en Italie lors des élections européennes, nous allons nous pencher sur ce parti. D'où vient-il, comment s'est-il construit, et surtout quel est le parcours de son leader, Mattéo Salvini ? De la Ligue du Nord à la Lega, nous tenterons de comprendre comment ce parti s'est peu à peu imposé en Italie et sur la scène européenne. `La Lega perd le nord', c'est un reportage de Franceline Beretti et Jérémy Bocquet



Cap sur le Royaume Uni, destination rêvée de nombreux migrants venant de Syrie, d'Erythrée ou de nombreux autres pays menacés par des crises politiques ou économiques. C'est souvent au prix de grands dangers que les migrants parviennent à toucher la terre britannique, quand ils y parviennent. Commence alors pour eux un autre parcours du combattant, pour obtenir du Home Office la précieuse green card, qui en fait des immigrés légaux. C'est peu dire que tous n'ont pas cette chance. Et les raisons pour lesquelles cette chance n'est pas donnée à tout le monde paraissent parfois bien arbitraires. Aline Wavreille et Nicolas Vandeweyer ont rejoint au Royaume Uni trois migrants qui étaient passés par le Parc Maximilien à Bruxelles. Ils ont recueilli leur témoignage sur leurs premiers mois passés au Royaume Uni, et sur l'avancement de leur dossier.

