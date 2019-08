Transversales - La parole aux détenus - 17/08/2019

Nous allons entrer en milieu carcéral. Avec d'abord un reportage qui donne la parole à plusieurs détenus. Ils ont en fait eux même réalisé une émission radio il y plus d'un an pour évoquer leurs conditions de détention, la vie en prison, les visites, ou parfois la sortie qui se profile. Nous entendrons dans un instant ceux que l'on n'entend jamais pour que leurs voix existent aussi, au-delà des murs et des barreaux.

Nous serons aussi à Rome où depuis peu des prisonniers travaillent à la réfection des routes et à l'entretien des parcs. Un projet qui pourrait s'étendre à d'autres communes en Italie.

