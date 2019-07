Transversales - La poubelle nucléaire française. La Suède neutre en carbone en 2045 ? -...

Nous allons d'abord plonger à 500 mètres sous terre. Nous serons à Bure, en France. . . c'est là que l'on construit, depuis des années déjà, la poubelle nucléaire française. Dans un futur relativement proche, les déchets les plus dangereux devraient s'y retrouver au grand dam de nombreux opposants.

Nous nous intéresserons aussi aux ambitions de la Suède. Le pays scandinave veut être le premier pays neutre en carbone à l'horizon 2045 et ce n'est pas une utopie. Les autorités ont posé le cadre, et les Suédois font depuis longtemps déjà très attention à leur manière de consommer...

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT