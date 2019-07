Transversales - La pollution par le plastique / Déconsommer - 06/07/2019

Vos carnets francophones prennent la mer. Nous allons aller très loin, au large de la Nouvelle Calédonie et nous serons à bord d'un bateau chargé d'une mission scientifique. Un bateau qui s'intéresse à la pollution par le plastique dans les océans. Il y a la pollution qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on ne voit pas, et c'est une vraie catastrophe. Nous monterons à bord de ce bateau



Nous vous proposons de déconsommer. Les adeptes de la déconsommation sont de plus en plus nombreux. A l'inverse de la surconsommation que peut engendrer le Black Friday, vous entendrez les motivations de ceux qui prônent l'acte de dé-consommer. Sans surprise, elles sont essentiellement économiques et environnementales. C'est un reportage de Lise Verbeke.

