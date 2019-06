Transversales - La Finlande, pays le plus heureux du monde - Championnat des nations non reconnues...

Les Finlandais sont-il vraiment les plus heureux du monde ? C'est ce qui dit en tout cas un rappot des Nations-Unies pour la deuxième année consécutive. Reportage à Helsinki - Reportage aussi en Artsakh, une république autoproclamée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un championnat de football des nations et régions non reconnues vient de s'y tenir. Entre sport et politique... - 24 polytechniciens de l'ULB s'envolent début juillet pour le Cambodge. Ils ont mis au point des prototypes de séchoirs de poivre à énergie solaire.

