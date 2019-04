Transversales - Le cannabis au Canada et au Liban - Des prisonniers travaillent à Rome...

Cela fait quelques mois, depuis octobre dernier, que les autorités ont légalisé le cannabis récréatif. Quel bilan peut-on tirer de cette légalisation ? Qu'en est-il sur le plan légal, et sanitaire aussi ? Le marché noir a-t-il disparu ?

Au Liban, dans la vallée de la Békaa, il est question du cannabis thérapeutique cette fois. Le gouvernement libanais réfléchit à une légalisation sur ce terrain pour des raisons économiques.



Et puis à Rome, des prisonniers travaillent désormais à la réfection des routes et à l'entretien des parcs. Un projet qui pourrait s'étendre à d'autres communes en Italie.

