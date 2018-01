On l'appelle le précariat. Une nouvelle classe sociale qui émerge depuis plusieurs années. Ils sont pensionnés, étudiants, ils travaillent aussi parfois... mais ils ne peuvent plus joindre les 2 bouts. Un reportage de Jérôme Durant et Julien Bader, couronné par le Prix du Journalisme 2017 du Parlement de la Communauté Française.

Émission Transversales