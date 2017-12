Transversales - Rediff : Entraide et solidarité à l’égard des migrants - 26/12/2017

Notre premier reportage va nous emmener à la frontière franco-italienne... depuis la fermeture de cette frontière à Vintimille, les migrants qui tentent d'entrer en France passent par la montagne. Et notamment par le col de l'échelle, au nord de Briançon... malgré le froid, malgré la présence de gendarmes, les migrants, qui viennent souvent d’Afrique de l'ouest, sont déterminés... ils le payent parfois très cher... même s’il peuvent, là aussi, compter sur l’aide de certains particuliers. C’est un reportage d’Alice Pozycki Ensuite nous nous intéresserons à l'association Relais Enfants-Parents. Elle s'occupe de maintenir des relations entre un enfant et un parent incarcéré. Reportage de Jérome Durant et Jean Marc Vierset Présentation : Olivier NEDERLANDT

Émission Transversales