Transversales - Rediff : Entraide et solidarité à l’égard des migrants - 25/12/2017

Transversales s'intéresse cette semaine à l’entraide et au mouvement de solidarité à l’égard des migrants. Un centre d'accueil doit en principe ouvrir dans les prochains jours à Haren. Mais jusqu'ici, des associations et de nombreux particuliers ont décidé d'héberger des migrants chez eux. Nous irons à leur rencontre. C’est un reportage d'Aline Wavreille et Jean Marc Vierset. Nous nous intéresserons aussi à la mobilisation du monde culturel à ce sujet, notamment à travers l’ouverture de théâtres pour l’hébergement des migrants. Un reportage de Miguel Allo. Présentation : Olivier NEDERLANDT

Émission Transversales