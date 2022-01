Transversales : sur Auvio

Le magazine de reportage des rédactions. Cette semaine, le deuxième épisode de la série " les transmissions" réalisée par florence Rasmont et Guillaume Abgrall. Une série qui traite de la résistance ou de la collaboration de familles belges avec le régime Nazi durant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, il sera question du secret. Ensuite, nous irons à la rencontre de jeunes des quartiers dont les racines sont ailleurs et qui doivent composer avec leurs multiples identités. Des jeunes qui ont eu l'opportunité de participer au projet théâtral intitulé " incandescences ". Ils diront à quel point ce projet a libéré leurs paroles et leur coeur.