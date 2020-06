Le mug - Invité 1 : Matz et Jean-Marc Rochette sur Auvio

Ce jeudi, nous recevons Matz et Jean-Marc Rochette pour la sortie de leur BD «Transperceneige Extinctions » - Acte II Terre, nouvelle ère glaciaire, la course pour la survie a commencé. Une BD par. Le train aux mille et un wagons a débuté sa course pour la survie. Sa première mission consiste à aller chercher tous ceux qui ont « gagné » leur place à bord. Ceux qui sont encore vivants, ceux qui savent où aller, ceux qui peuvent y aller… Pour Jimmy et son père, un contre la montre désespérée s’engage. A bord du Transperceneige, Zeng assiste, impuissant, à la fin de son utopie. À noter que le 2