Transition - Ciné cité - 25/09/2018

Ciné Cité, cinéma populaire, de proximité et coopératif qui nait à Schaerbeek. Il inclut les spectateurs dans la programmation et dans la vie du lieu qui se voudra convivial et chaleureux. http://cinecite.coop/ Avec Stéphanie Grosjean et Thibaut Quyrinen, en studio.

Émission Tendances Première