TRANSITION - Ordinary Happy People - 13/04/2018

« Au départ, Ordinary Happy People est né de l’idée folle (mais pas si folle que ça), de rendre les gens heureux et d’inventer mon métier. A part cette idée, j’avais décidé de ne rien décider à l’avance, de ne pas faire de plan, de n’avoir pas d’objectif et de tracer ma route à l’instinct. J’ai tout quitté, Paris, mon job et mon entourage pour aller vivre dans des colocations à travers l’Europe. Peu à peu, Ordinary Happy People est devenu une galerie de portraits de gens heureux ordinaires sur internet ». Aurélie Delahaye, auteure du livre « Embrasser l’inconnu », sera avec nous par téléphone pour nous raconter ses folles aventures.

Émission Tendances Première