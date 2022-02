Tout un monde avec Franck Mathevon – Il y a un an en Birmanie, l'armée renversait le gouvernement d’Aung San Suu Kyi et prenait le pouvoir. Des dizaines de milliers de birmans ont quitté le pays et participent à leur manière à la résistance contre l'armée. Certains d'entre eux ont été accueillis en Europe et notamment en France