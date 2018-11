Tout le monde peut-il devenir journaliste ? - Les Décodeurs - 18/11/2018

Tout le monde peut-il devenir journaliste ? On s’intéresse à Pilote.media, une nouvelle plateforme qui propose des formations accélérées pour les freelances et sans-emplois dans le secteur du journalisme. Objectif : offrir à chacun la possibilité de créer son propre média. Si l’initiative est louable, des questions se posent : comment s’assurer que les « nouveaux médias » lancés seront fiables, dans un contexte particulièrement secoué par les fake news ? Faut-il considérer que chacun peut être un journaliste ou faut-il assurer un « label de qualité journalistique» ? Les difficultés à se lancer dans les médias traditionnels peuvent-elles expliquer cet élan pour lancer son propre média ? Nous en discutons avec Joris Vanden Doren, journaliste et co-fondateur de Pilote.media, et Olivier Standaert, professeur à l’UCL en critique des sources numériques et auteur d’une thèse sur les débuts des carrières dans le journalisme

Émission Les Décodeurs