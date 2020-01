Le Mug - Invité 2 : Ton joli rouge-gorge au Varia sur Auvio

«Ton joli rouge-gorge», une pièce à découvrir au Varia jusqu’au 01 février. La « Révolution des Couleurs » a eu lieu et la binarité des genres – rose pour les filles, bleu pour les garçons – a explosé en une myriade d’identités et de couleurs. Dans cette société de tolérance, de respect et d’égalité, où il y a dorénavant autant de genres que d’individus, quatre adolescentes sont atteintes d’un mal mystérieux et dégénératif. Accompagnées de leur robot, ils s’enfoncent dans la forêt afin de s’y cacher. On découvre cette pièce en compagnie de Mathylde Demarez