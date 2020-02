Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'humoriste et acteur français Tom Villa pour son spectacle « Les Nommés sont... », à voir le 3 avril à 18h30 au Lotto Mons Expo, dans le cadre du LOL2 Festival 2020.



Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène. Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d'une seule personne avant tout : lui-même.