Par Ouï-dire : Rythmes (in)visibles, par Anna Raimondo sur Auvio

Guidées par les oreilles et les voix de Latifa, Mina, Zahra, Meriem Saou’d, Amina, Rachida, Nadira, Khadija et Fatima, le documentaire d’Anna Raimondo propose une dérive auditive dans les ruelles de la Medina de Marrakech à partir d’une perspective genrée et plurielle. En se concentrant sur l’approche orale, l’intention a été de créer un chœur multiple de voix basé sur la narration personnelle de leurs perceptions, valeurs et expériences quotidiennes de la ville, en se concentrant également sur le paysage sonore public et ses propres rythmes que ces femmes contribuent à composer.

Interviews, montage et réalisation : Anna Raimondo