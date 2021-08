Par Ouï-dire : Savoir ou ne pas savoir ? 2. Jauger la mise sur Auvio

La médecine ne se contente plus de soigner nos maladies déclarées, mais se fait prédictive ; elle sonde le mystère de notre santé future. Notre destin ne se révèle plus dans la parole d’un devin, l’alignement des planètes, le tirage des cartes ou les lignes de la main, mais dans nos gènes. La prédiction médicale est promesse d’immenses progrès. Mais quand la lecture de notre ADN aboutit à une prédiction de hauts risques de cancers que la science ne sait pas encore prévenir, comment vivre avec ce savoir ?

Deuxième épisode : Jauger la mise

Chrystel et Sophie se savent désormais porteuses de la mutation du gène BRCA2 qui prédispose à des risques élevés de cancers du sein et de l’ovaire. Trois alternatives s’offrent à elles : vivre sans se soucier des prédictions incertaines et incomplètes du génome, se livrer à un dépistage de pointe biannuel ou pratiquer une ablation préventive des seins et des ovaires. Elles sont à la croisée des chemins. Quel pari font-elles pour l’avenir ? Les témoignages de ces deux femmes sont éclairés par des médecins et mis en perspective par les héros du cinéma.

Un documentaire signé Hélène Laurent - Montage/mixage Pierre Devalet

Photo extraite du film Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda, Arte Ed.