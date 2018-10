Tim Burton - L'interview AUDIO - Entrez sans frapper - 09/10/2018

Tim Burton pour l'expo "The World of Tim Burton", à voir jusqu'au 28/11 à C-mine à Genk.



L'exposition internationale itinérante « The World of Tim Burton », déjà passée par Prague, Sao Paulo, Tokyo, Paris et New York, s'arrête à Genk pour une immersion totale dans le monde très particulier du cinéaste. Plus de 400 oeuvres parmi lesquelles on retrouve moulages, peintures, dessins, projections de courts-métrages (notamment Hansel et Gretel,), maquettes, marionnettes et autres croquis esquissés sur des carnets ou griffonés sur des serviettes qui témoignent de l'esprit créatif toujours en ébullition de l'artiste qui n'arrête jamais de dessiner.

