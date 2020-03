« Une cabane est un endroit temporaire dans lequel on peut se protéger des intempéries. »

En ces temps de confinement, « Cabane », le nouveau projet de Thomas (Jean Henri) Van Cottom, ex-batteur de Venus et Sharko et moitié de Soy Un Caballo, sorte d'album-refuge folk-pop, est plus que d'actualité.

Jean-Marc Panis l'a rencontré pour nous.