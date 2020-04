Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'économiste français, membre du collectif "Les économistes atterrés" et professeur associé à la Paris School of Business, Thomas Porcher.



Selon lui : "La crise du Covid-19 révèle au grand jour les dysfonctionnements du triptyque "mondialisation-finance-austérité". L'État doit se saisir de la crise du coronavirus pour changer radicalement notre économie et pour réhabiliter les services publics, mis à mal par des années d'austérité". Ce qu'il propose dans son dernier livre "Les Délaissés" (paru chez Fayard en février 2020), c'est que "l'État nationalise ou prenne des participations dans des grandes entreprises et qu'il définisse une stratégie industrielle proclimat." Cette crise est une opportunité pour changer des choses : est-ce possible ou est-ce qu'une utopie ?



