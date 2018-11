Thierry Debroux et Othmane Moumen, "Scapin 68" - Entrez sans frapper - 01/11/2018

Thierry Debroux et Othmane Moumen pour la pièce "Scapin 68", à voir du 6 au 16/11 au Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve et les 23 et 24/11 à Wolubilis à Bruxelles. Voici une comédie parfaite pour célébrer le 50e anniversaire de mai 68 ! Sans toucher au texte de Molière, Thierry Debroux plonge ses personnages dans l'atmosphère des années 1960 : costumes, scénographie, musique... Il faut dire que la pièce s'y prête à merveille : la révolte de Léandre et Octave contre leurs parents, leur quête d'indépendance et de liberté font immanquablement écho à la période mouvementée de la fin des sixties, qui a vu s'affronter deux générations.

