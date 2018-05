Thierry Cohen - L'interview - Entrez sans frapper - 10/05/2018

L’écrivain français Thierry Cohen pour son roman "L’Académie des âmes abîmées" (Plon).



Thierry Cohen est l'auteur de 7 romans : J'aurais préféré vivre, Je le ferai pour toi, Longtemps j'ai rêvé d'elle, Si tu existes ailleurs, Si un jour la vie t'arrache à moi, Je n'étais qu'un fou, Avant la haine. Il est également fondateur de l'association Noël Ensemble dont la vocation est de réunir juifs et musulmans pour offrir un réveillon de Noël aux personnes âgées seules ce soir-là. À l’Académie des Âmes Abîmées, réparer les vivants est un enseignement, une vocation. Mieux : une mission. Quand Lana et Dylan, deux adolescents en perdition, y sont recueillis, ils sont loin d’imaginer ce qui les attend. Blessés par la vie, perdus dans un monde de haine et de violence, ils vont tenter de se reconstruire. Mais peut-on retrouver confiance un jour après avoir survécu à de tels drames ? Et quel rôle leurs parrains, Dimitri et Romane, joueront-ils dans la reprise en main de leur destin ? Entre renaissance, découverte des sentiments, échanges avec des professeurs hors normes et mise en pratique des cours, cette institution secrète dessine un nouvel avenir… Et si elle pouvait changer le monde ?

